Пьяный сосед украл у ярославской бабушки телевизор за 25 тысяч рублей
Мужчина шел мимо и решил заглянуть в открытую дверь
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В полицию обратилась 81-летняя жительница Ленинского района. Пожилая женщина рассказала, что к ней в квартиру проникли воры и утащили телевизор за 25 тысяч рублей.
Раскрывая преступление, правоохранители выяснили, что украл технику 36-летний сосед бабушки. Пьяный мужчина возвращался домой и увидел открытую дверь. Не долгая думая, преступник зашел и взял, что ему показалось нужным.
– Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU