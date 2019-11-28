Пьяный сосед украл у ярославской бабушки телевизор за 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-28T12:08:53+03:00

Мужчина шел мимо и решил заглянуть в открытую дверь

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В полицию обратилась 81-летняя жительница Ленинского района. Пожилая женщина рассказала, что к ней в квартиру проникли воры и утащили телевизор за 25 тысяч рублей.

Раскрывая преступление, правоохранители выяснили, что украл технику 36-летний сосед бабушки. Пьяный мужчина возвращался домой и увидел открытую дверь. Не долгая думая, преступник зашел и взял, что ему показалось нужным.

– Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU