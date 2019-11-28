К ярославскому ТЦ "РИО" приехали 13 пожарных машин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-28T11:46:00+03:00

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Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области, вызов в ТЦ «РИО» на Тутаевском шоссе оказался ложным. Пожарная сигнализация сработала, но ни задымления, ни возгорания в помещениях специалисты не обнаружили. Спасатели на вызов отреагировали быстро, по словам очевидцев, на место выехало 13 машин ведомства.

И завтра сюда они приедут снова – в торговом центре пройдут противопожарные ученья. Всех посетителе и работников здания эвакуируют.

- Будем проверять, как организован процесс эвакуации, смотреть эвакуационные пути, работу сигнализации, порядок действия сотрудников и прочие моменты, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU