Ярославские призывники могут бесплатно научиться водить машину
Записаться на обучение можно в военном комиссариате
Молодые люди могут обучиться на водителя категорий «С», «Д», «Е»Фото: Мэрия Ярославля
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Военный комиссариат Ярославской области предлагает призывникам бесплатно обучиться вождению и получить права.
Чтобы пройти отбор на курсы, молодому человеку уже должно исполниться 18 лет и он должен быть здоров.
Молодые люди могут обучиться на водителя категорий «С», «Д», «Е», а также записаться на курсы подготовки десантников для службы в войсках ВДВ. И все это – бесплатно.
Запись проходит в военном комиссариате, а сами занятия – на базе ОТШ ДОСААФ на Силикатном шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU