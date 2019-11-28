Ярославские призывники могут бесплатно научиться водить машину

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-28T10:57:53+03:00

Молодые люди могут обучиться на водителя категорий «С», «Д», «Е» Фото: Мэрия Ярославля

Записаться на обучение можно в военном комиссариате

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Военный комиссариат Ярославской области предлагает призывникам бесплатно обучиться вождению и получить права.

Чтобы пройти отбор на курсы, молодому человеку уже должно исполниться 18 лет и он должен быть здоров.

Молодые люди могут обучиться на водителя категорий «С», «Д», «Е», а также записаться на курсы подготовки десантников для службы в войсках ВДВ. И все это – бесплатно.

Запись проходит в военном комиссариате, а сами занятия – на базе ОТШ ДОСААФ на Силикатном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU