Минус 20 тысяч рублей с карты: ярославец проголосовал за женщину в интернете

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-28T10:25:27+03:00

И, по наивности своей, оставил свои данные и смс-коды

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Житель Рыбинска повелся на очередную уловку мошенников. Ему написала какая-то женщина, и попросила проголосовать за нее в онлайн-конкурсе. Для этого нужно было оплатить всего лишь 10 рублей за голос, но с карты.

– Мужчина указал данные своей банковской карты и смс-коды, для осуществления операций по счету, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После этого с его карты списали более 20 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU