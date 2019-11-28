Минус 20 тысяч рублей с карты: ярославец проголосовал за женщину в интернете
И, по наивности своей, оставил свои данные и смс-коды
Мошенница сама написала мужчинеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Рыбинска повелся на очередную уловку мошенников. Ему написала какая-то женщина, и попросила проголосовать за нее в онлайн-конкурсе. Для этого нужно было оплатить всего лишь 10 рублей за голос, но с карты.
– Мужчина указал данные своей банковской карты и смс-коды, для осуществления операций по счету, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
После этого с его карты списали более 20 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU