Ушло в суд дело ярославца, который в первый день нового года на угнанной машине попал в ДТП

28 Нояб. 09:45 2019-11-28T09:45:44+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ярославца, чуть было не угробившего незнакомых ему пассажиров, которых взялся подвезти.

ДТП произошло 1 января этого года на трассе Ярославль – Любим. Водитель на «Нисане» не справился с управлением, вылетел в кювет и наехал на препятствие. В аварии пострадали пассажиры – мужчина и женщина, причем, женщина получила множественные переломы и долго лечилась, перенесла несколько операций. Как потом выяснилось, она в этом автомобиле оказалась случайно: голосовала на дороге и села в попутку.

По факту ДТП возбудили уголовное дело к которому потом добавилось еще одно. Во время расследования установили, что автомобиль водитель угнал у своего знакомого чтобы съездить в магазин.

- Водитель ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы. Тогда же был задержан сотрудниками Госавтоинспекции за управлением автомобилем в состоянии опьянения. Суд лишил его водительских прав, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Сейчас очередное уголовное дело на ярославца направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU