Всему виной автозапуск и кривые руки: в Ярославле ожившая машина сама устроила тройное ДТП
Дистанционно запущенный автомобиль воткнул другую машину в припаркованную иномарку
ЯрославльLive/vk.com
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Очень необычное ДТП обсуждают в Ярославле: автомобиль с автозапуском сорвался с места, врезался в другую машину и воткнул ее в припаркованную иномарку.
- Оставили передаче и воспользовались автозапуском, - объясняет ситуацию автор поста в группе Ярославльlive в Вконтакте.
Пользователи считают, что владелец авто сэкономил, так как современные системы автозапуска имеют блокировки, которые не позволяют запустить двигатель машины, если она стоит на передаче. Другие утверждают, что виновны в ДТП мастера, которые эту систему поставили криво.
ИСТОЧНИК KP.RU