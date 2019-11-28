Всему виной автозапуск и кривые руки: в Ярославле ожившая машина сама устроила тройное ДТП

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-28T09:38:20+03:00

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Очень необычное ДТП обсуждают в Ярославле: автомобиль с автозапуском сорвался с места, врезался в другую машину и воткнул ее в припаркованную иномарку.

- Оставили передаче и воспользовались автозапуском, - объясняет ситуацию автор поста в группе Ярославльlive в Вконтакте.

Пользователи считают, что владелец авто сэкономил, так как современные системы автозапуска имеют блокировки, которые не позволяют запустить двигатель машины, если она стоит на передаче. Другие утверждают, что виновны в ДТП мастера, которые эту систему поставили криво.

ИСТОЧНИК KP.RU