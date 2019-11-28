Ярославские полицейские помогли дедушке добраться домой

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-28T09:20:38+03:00

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Дедушку, который в растерянности ходил по улице, полицейские заметили на Чкалова. Как потом выяснилось, 91-летний пенсионер страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности. Полицейские узнали адрес дедушки и отвезли его домой к родственникам.

- Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок пожилых людей и по возможности сопровождайте их, - советует пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU