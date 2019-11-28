Оставили труп в салоне и сбежали: в Ярославской области полиция ищет скрывшихся с места ДТП мужчин

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-28T09:12:42+03:00

В аварии под Переславлем погибла женщина. Водитель и другой пассажир бросили ее вместе с машиной

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Полиция ищет мужчин, которые 24 ноября сбежали с места ДТП в Переславском районе, оставив в салоне машины мертвую пассажирку. Авария произошла недалеко от Плещеева озера, в районе Никитской слободы.

«Хендай Солярис» вылетел с ночной трассы в кювет. 33-летняя пассажирка погибла при столкновении, а вот водитель и еще один пассажир скрылись По версии следствия, от места аварии на попутках они добрались до Переславля.

- В настоящее время выясняется механизм ДТП, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем в момент ДТП.- прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU