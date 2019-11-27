У «Бури» полет не получился. Зато едва не начались послематчевые разборки

СЕГОДНЯ 23:26 2019-11-27T23:26:56+03:00

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Свой последний матч ярославцы выиграли в Москве у МБА без своего главного забойщика Артема Бутянковса, который из-за травмы руки пока играть не может. Казалось бы, и против не сильнейшего соперника из Сургута можно было рассчитывать на победу. Однако расчет оказался основанным на самоуверенности, что и обернулось досаднейшим поражением на родном паркете.

С первой минуты обнаружилось, что у наших явно сбился прицел. Особенно ярко это проявилось на штрафных. Эти броски без помех с давно пристрелянной точки у всех наших снайперов просто начисто не получались. Промахи эти были на счету у всех, включая записного снайпера Джастина Роберсона. Как же досадно было в те моменты игры, когда этими штрафными счет мог стать в пользу «Бури», но… А в итоге у наших реализация штрафных и до двух третей пользы не достала. А вот у гостей! Гости практически сразу ушли в отрыв за счет прежде всего бросков из-за дуги. К концу первой четверти Сургут уже сделал отрыв двузначным. Наставник «Бури» Терехов требовал от своих ребят всячески препятствовать дальним броскам Сургута. Но установка не выполнялась. Просто вопиюще действовали парни Терехова на последний секундах первой четверти. За 5 секунд до сирены Сергей Токарев в проходе под щит ухитряется поразить кольцо. И вместо того, чтобы прессовать гостей на их половине поля, наши неторопливо оттягиваются на свою сторону, никак не мешая гостям провести в последний миг бросок едва ли не с центральной линии и.. Надо же! Попали – 15:27.

Догонять Сургут было сложно, потому что у них почти нелепые «трёхи» влетали в нашу корзину. Шутка ли! За матч они нам набросали аж 14 «трёх» из 28 бросков. А почему не попадать, если не очень мешают? Лишь в последней четверти «Буря» смогла настичь Сургут. После двух точных штрафных Андрея Семенова – 61:61. Но был единственный момент. Гости почти тут же восстановили отрыв и уже не давали шансов на спасение.

Настолько неудачно действовала «Буря», что у Михаила Терехова нервы не выдержали и он после матча предъявили небезупречным судьям некоторые претензии. Находившийся у судейского столика наставник «Университета» вступил в перепалку, которая пошла на повышенных тонах с грозящим переходом в разборки и криками «Пойдем поговорим!». Дюжим охранникам «Вознесенского» пришлось напрячься, чтобы развести спорящих подальше друг от друга.

Стоит добавить, что тренер гостей по ходу матча не раз показывал, что он на слово лих и в оскорбительных выражениях в адрес своих подопечных не стеснялся, несмотря на сидевшую в двух метрах от мата публику. И все же поражение крайне досадное, потому остается надеяться на скорое возвращение в строй Артема Бутянковса.

«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 78 : 89(15:27, 19:18, 21:16,23:28)

ИСТОЧНИК KP.RU