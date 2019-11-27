У ярославца арестовали дорогую машину из-за микрозайма

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-27T20:03:34+03:00

Не желая расставаться с кроссовером, неплательщик тут же нашел 130 тысяч

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Долг платежом красен. Ну или красной машиной. Ярославец чуть не лишился своего RAV4 из-за микрозайма. 130 тысяч он занял в микрофинансовой организации, а вот возвращать деньги не торопился. Тогда кредиторы обратились к судебным приставам.

Защитники займодателей сперва обратили взыскание на средства на счетах должника, а затем и наложили арест на регистрационные действия с его иномаркой. Но и это не возымело влияния на неплательщика. Тогда приставы нашли машину и арестовали ее. На этот раз мужчина предпочел расплатиться по счетам.

- Задолженность погашена в полном объеме, арест с автомобиля снят, - констатировали в пресс-службе УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU