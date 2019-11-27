Появилось видео утренних ДТП на Фрунзе

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-27T18:59:06+03:00

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На проспекте Фрунзе в Ярославле утром 27 ноября случилось сразу несколько ДТП. Очевидцы утверждают, что виной им стал гололед. Некоторые даже утверждали, что дороги с утра полили теплой водой, но эта информация не подтвердилась. Другие предположили, что водители попросту не переобули свои автомобили в зимнюю резину. Так или иначе, виновников ДТП и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ДПС. По предварительной информации, никто не пострадал.

Два утренних ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле 27 ноября.Видео: Жесть Ярославль/vk.com

Напомним, на дороге Ярославль-Тутаев машина Почты России сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU