2019-11-27T18:59:06+03:00
Происшествия

Появилось видео утренних ДТП на Фрунзе

В Ярославле на одном проспекте столкнулись сразу несколько машин
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На проспекте Фрунзе в Ярославле утром 27 ноября случилось сразу несколько ДТП. Очевидцы утверждают, что виной им стал гололед. Некоторые даже утверждали, что дороги с утра полили теплой водой, но эта информация не подтвердилась. Другие предположили, что водители попросту не переобули свои автомобили в зимнюю резину. Так или иначе, виновников ДТП и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ДПС. По предварительной информации, никто не пострадал.

Два утренних ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле 27 ноября.Видео: Жесть Ярославль/vk.com

Напомним, на дороге Ярославль-Тутаев машина Почты России сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские приставы взыскали с арендатора земель более миллиона рублей
Топил печь и включал свет: житель Ярославской области жил в чужом доме, пока за ним не пришла полиция
«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой участников форума «ПроеКТОриЯ»
Схема движения общественного транспорта на время перекрытия Тутаевского шоссе в Ярославле
Любовь греет? Ярославец прогуливается по улицам города в шапке и трусах
Темное Брагино: ярославцы устали наощупь добираться до школы и работы
Переславские льготники будут ездить в автобусах бесплатно
В Рыбинске суд обязал собственника законсервировать недостроенный дом
Список катков Рыбинска для развлечений в зимние каникулы
В Рыбинске поймали угонщика, которого искали по всей стране
В Ярославле пройдет День донора
Утром в Ярославле на Фрунзе машины бились одна за другой
Жизнь прожить – не поле перейти: «золотые» юбиляры пришли во Дворец бракосочетания за поздравлениями
Под Ярославлем машина Почты России сбила пешехода