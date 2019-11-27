Ярославские приставы взыскали с арендатора земель более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-27T17:14:10+03:00

Под арест и опись попали грузовой автомобиль и лесовоз, которые должник постоянно использовал в работе. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.

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В Некоузском районе Ярославской области судебным приставам удалось взыскать с должника крупную денежную сумму. Предприниматель длительное время не платил за аренду земель, таким образом накопив задолженность в размере один миллион 300 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был наложен арест на принадлежащее должнику имущество, а именно на две единицы спецтехники, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Под арест и опись попали грузовой автомобиль и лесовоз, которые должник постоянно использовал в работе. Данная мера подействовала на предпринимателя и тот в кротчайшие сроки погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU