2019-11-27T16:33:13+03:00
Происшествия

Топил печь и включал свет: житель Ярославской области жил в чужом доме, пока за ним не пришла полиция

Хозяину жилища позвонили соседи
Екатерина РЯБЦЕВА
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В доме два месяца никто не жилВ доме два месяца никто не жилФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В октябре 2019 года пьяный житель Брейтовского района зашел в частный дом в деревне Тимонино и решил там остаться. По вечерам он топил печь и включал свет, не думая, что кто-то может его прогнать.

Соседи хозяина жилища позвонили ему и рассказали о незваном госте. Сам мужчина уже два месяца как уехал из населенного пункта.

На место выехала полиция. Правоохранители задержали 33-летнего постояльца на месте преступления. Он уже был судим, и не раз.

По факту незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело. Мужчину ждет штраф, либо исправительные или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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