Топил печь и включал свет: житель Ярославской области жил в чужом доме, пока за ним не пришла полиция
В октябре 2019 года пьяный житель Брейтовского района зашел в частный дом в деревне Тимонино и решил там остаться. По вечерам он топил печь и включал свет, не думая, что кто-то может его прогнать.
Соседи хозяина жилища позвонили ему и рассказали о незваном госте. Сам мужчина уже два месяца как уехал из населенного пункта.
На место выехала полиция. Правоохранители задержали 33-летнего постояльца на месте преступления. Он уже был судим, и не раз.
По факту незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело. Мужчину ждет штраф, либо исправительные или обязательные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU