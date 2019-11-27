2019-11-27T16:14:26+03:00
Экономика

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой участников форума «ПроеКТОриЯ»

Главная тема форума в этом году — профессиональный выбор как ключевой навык будущего
Поделиться:
«Ростелеком» не только обеспечил участников форума телекоммуникационной инфраструктурой, но и привлек экспертов из числа своих сотрудников, которые предложили участникам набор практических задач«Ростелеком» не только обеспечил участников форума телекоммуникационной инфраструктурой, но и привлек экспертов из числа своих сотрудников, которые предложили участникам набор практических задач
Изменить размер текста:

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который традиционно прошел в Ярославле,

В мероприятии приняли участие 320 учащихся 8–11 классов из 80 регионов России, более 100 педагогов-наставников, 50 экспертов и 30 кураторов образовательных групп. К трансляциям было подключено около 30 тыс. школ по всей стране. «Ростелеком» не только обеспечил участников форума телекоммуникационной инфраструктурой, но и привлек экспертов из числа своих сотрудников, которые предложили участникам набор практических задач. Их необходимо было решить во время проведения форума, а затем продемонстрировать полученные результаты.

Работа лабораторий была распределена по шести направлениям: экология, безопасность, здоровье, среда обитания, производственная революция, культурный код. В лаборатории по направлению «Среда обитания» школьники описали город будущего, перечислили все, что необходимо его жителям, предложили свои идеи по набору элементов «умного города». Вторую задачу от «Ростелекома» решали в кластере «Безопасность». Здесь дети должны были самостоятельно организовать на территории форума защищенную сеть и совершить аудио и видеозвонки по защищенным каналам связи.

Программа форума включала также лекции и тренинги ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов и бизнес-тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео утренних ДТП на Фрунзе
Ярославские приставы взыскали с арендатора земель более миллиона рублей
Топил печь и включал свет: житель Ярославской области жил в чужом доме, пока за ним не пришла полиция
Схема движения общественного транспорта на время перекрытия Тутаевского шоссе в Ярославле
Любовь греет? Ярославец прогуливается по улицам города в шапке и трусах
Темное Брагино: ярославцы устали наощупь добираться до школы и работы
Переславские льготники будут ездить в автобусах бесплатно
В Рыбинске суд обязал собственника законсервировать недостроенный дом
Список катков Рыбинска для развлечений в зимние каникулы
В Рыбинске поймали угонщика, которого искали по всей стране
В Ярославле пройдет День донора
Утром в Ярославле на Фрунзе машины бились одна за другой
Жизнь прожить – не поле перейти: «золотые» юбиляры пришли во Дворец бракосочетания за поздравлениями
Под Ярославлем машина Почты России сбила пешехода