«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой участников форума «ПроеКТОриЯ»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-27T16:14:26+03:00

«Ростелеком» не только обеспечил участников форума телекоммуникационной инфраструктурой, но и привлек экспертов из числа своих сотрудников, которые предложили участникам набор практических задач

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который традиционно прошел в Ярославле,

В мероприятии приняли участие 320 учащихся 8–11 классов из 80 регионов России, более 100 педагогов-наставников, 50 экспертов и 30 кураторов образовательных групп. К трансляциям было подключено около 30 тыс. школ по всей стране. «Ростелеком» не только обеспечил участников форума телекоммуникационной инфраструктурой, но и привлек экспертов из числа своих сотрудников, которые предложили участникам набор практических задач. Их необходимо было решить во время проведения форума, а затем продемонстрировать полученные результаты.

Работа лабораторий была распределена по шести направлениям: экология, безопасность, здоровье, среда обитания, производственная революция, культурный код. В лаборатории по направлению «Среда обитания» школьники описали город будущего, перечислили все, что необходимо его жителям, предложили свои идеи по набору элементов «умного города». Вторую задачу от «Ростелекома» решали в кластере «Безопасность». Здесь дети должны были самостоятельно организовать на территории форума защищенную сеть и совершить аудио и видеозвонки по защищенным каналам связи.

Программа форума включала также лекции и тренинги ведущих российских ученых и инженеров, лидеров отраслей, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов и бизнес-тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU