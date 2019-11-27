Схема движения общественного транспорта на время перекрытия Тутаевского шоссе в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-27T16:01:58+03:00

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10 декабря власти планируют перекрыть Тутаевское шоссе. Здесь продолжится безопасный и качественный ремонт, который и сделает движение личного и общественного транспорта невозможным, по меньшей мере, на полгода. В пресс-службе мэрии уточнили, что открыть шоссе планируют только в середине мая следующего года. Однако, опыт подсказывает, что этот срок могут сдвинуть на неопределенное количество времени.

В связи с перекрытием изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Кроме того, чтобы компенсировать троллейбусы, на маршрут «4Т» выделят автобусы болей вместительности, а интервалы движения сохранят.

Схема движения общественного транспортаФото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU