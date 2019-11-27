Любовь греет? Ярославец прогуливается по улицам города в шапке и трусах

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-27T16:02:42+03:00

Возможно, он погасил ипотеку или вернулся из налоговой

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Жители Заволжского района заметили на улице Сахарова «жаркого» мужчину. В солнечную, но очень холодную погоду он стоял в ботинках, шапке и… трусах!

Горожанин не мерз, не дрожал от холода, никуда не торопился, а мило беседовал с приятелем на велосипеде.

В соцсетях начали шутить про закрытую ипотеку или возвращение из налоговой.

А вот жителям Дзержинского района не до смеха. Они ходят по темным улицам и безрезультатно жалуются на неработающие фонари. Добраться до места им помогают фары проезжающих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU