2019-11-27T15:05:11+03:00
Общество

Темное Брагино: ярославцы устали наощупь добираться до школы и работы

Что-то разглядеть в темноте и под ногами помогают фары машин
Екатерина РЯБЦЕВА
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Горожане пожаловались в соцсетях на темноту в Брагино.

– Кто-нибудь будет отвечать за отсутствие освещения в городе? – спрашивает подписчица в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. – На Труфанова вообще всё отключено…

Добраться до школы, работы и детского сада жителям района помогают фары машин.

– Днем включат, не переживайте, – шутят ярославцы.

Но многим не до смеха. Люди устали от темных улиц в жилых массивах и частных секторах и равнодушной администрации, которая не реагирует на жалобы.

Кстати, темнота – проблема не только Дзержинского района. Жители Суздалки тоже страдают от неработающих фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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