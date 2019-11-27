Темное Брагино: ярославцы устали наощупь добираться до школы и работы
Горожане пожаловались в соцсетях на темноту в Брагино.
– Кто-нибудь будет отвечать за отсутствие освещения в городе? – спрашивает подписчица в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. – На Труфанова вообще всё отключено…
Добраться до школы, работы и детского сада жителям района помогают фары машин.
– Днем включат, не переживайте, – шутят ярославцы.
Но многим не до смеха. Люди устали от темных улиц в жилых массивах и частных секторах и равнодушной администрации, которая не реагирует на жалобы.
Кстати, темнота – проблема не только Дзержинского района. Жители Суздалки тоже страдают от неработающих фонарей.
ИСТОЧНИК KP.RU