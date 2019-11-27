Переславские льготники будут ездить в автобусах бесплатно

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-27T14:53:33+03:00

Власти договариваются с перевозчиком о льготном проезде для школьников. ФОТО: администрация Переславля-Залесского

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Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила администрация Переславля-Залесского. Такой аттракцион невиданной щедрости связан со сменой перевозчика, сегодня он первый день работает на автобусных маршрутах. То, что перевозчик сменился, переславцы прочувствовали по полной программе: утром автобусы ходили из рук вон плохо, люди массово опаздывали на работу.

Комментарий по этой проблеме был опубликован на сайте администрации города.

- Сегодняшний день переходный, на линии 14 автобусов вместо 20, поэтому задержки в графике движения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

Еще одна недоработка, которая, впрочем, вряд ли огорчила переславцев-льготников – отсутствие валидаторов, при помощи которых оплачивается проезд по транспортным картам. Их еще не успели передать новому перевозчику.

- В связи с этим граждане льготной категории до передачи валидаторов, по предварительной информации это произойдет в понедельник, будут ездить на автобусах бесплатно при предъявлении удостоверения, - сообщает администрация Переславля.

Кроме того, сейчас местные власти договариваются с перевозчиком о льготном проезде для школьников. Если переговоры пройдут успешно, с нового года ребята смогут ездить за меньшую стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU