В Рыбинске суд обязал собственника законсервировать недостроенный дом
Недостроенный жилой дом на улице Солнечной в Рыбинске проверила городская прокуратура. Объект находится в муниципальной собственности, работы там остановились еще два года назад. И с тех пор здание простаивает.
- Оно находится в ненадлежащем техническом состоянии, не охраняется, окна и двери открыты, так что туда может зайти любой желающий, что недопустимо, - сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.
Из-за неправильного содержания дом может обрушиться, если работы там вдруг решат возобновить. Да и не секрет, что такие стройки являются местом сбора подростков или жильем для бомжей, а это также чревато последствиями.
В итоге Рыбинская прокуратура обратилась в суд с требование обязать собственника законсервировать недостроенный дом и перекрыть входы в него. Суд иск удовлетворил. У владельца строения есть три месяца, чтобы исполнить решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU