2019-11-27T14:14:23+03:00
Общество

В Рыбинске суд обязал собственника законсервировать недостроенный дом

С 2017 года здание на улице Солнечной заброшено
Полина Вачнадзе
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У владельца строения есть три месяца, чтобы исполнить решение суда.У владельца строения есть три месяца, чтобы исполнить решение суда.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Недостроенный жилой дом на улице Солнечной в Рыбинске проверила городская прокуратура. Объект находится в муниципальной собственности, работы там остановились еще два года назад. И с тех пор здание простаивает.

- Оно находится в ненадлежащем техническом состоянии, не охраняется, окна и двери открыты, так что туда может зайти любой желающий, что недопустимо, - сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Из-за неправильного содержания дом может обрушиться, если работы там вдруг решат возобновить. Да и не секрет, что такие стройки являются местом сбора подростков или жильем для бомжей, а это также чревато последствиями.

В итоге Рыбинская прокуратура обратилась в суд с требование обязать собственника законсервировать недостроенный дом и перекрыть входы в него. Суд иск удовлетворил. У владельца строения есть три месяца, чтобы исполнить решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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