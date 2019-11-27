Список катков Рыбинска для развлечений в зимние каникулы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-27T13:49:38+03:00

Лед зальют, когда в городе будет держаться минусовая температура Фото: Администрация Рыбинска

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Для развлечений в рождественские каникулы в Рыбинске откроют 30 ледовых кортов и катков. Подготовка к активному зимнему отдыху уже началась.

Первым зальют каток на стадионе «Переборец». Он появился в городе в прошлом году.

– Массово катки и корты в разных микрорайонах города начнут намораживать с наступлением устойчивых минусовых температур, – сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинска.

Уже совсем скоро горожане смогут выйти на лед, где приятно и полезно проведут время с близкими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU