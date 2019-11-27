Список катков Рыбинска для развлечений в зимние каникулы
Подготовка к активному отдыху идет полным ходом
Лед зальют, когда в городе будет держаться минусовая температураФото: Администрация Рыбинска
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Для развлечений в рождественские каникулы в Рыбинске откроют 30 ледовых кортов и катков. Подготовка к активному зимнему отдыху уже началась.
Первым зальют каток на стадионе «Переборец». Он появился в городе в прошлом году.
– Массово катки и корты в разных микрорайонах города начнут намораживать с наступлением устойчивых минусовых температур, – сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинска.
Уже совсем скоро горожане смогут выйти на лед, где приятно и полезно проведут время с близкими людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU