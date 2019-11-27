2019-11-27T13:46:52+03:00
Общество

В Рыбинске поймали угонщика, которого искали по всей стране

Мужчину задержали на железнодорожной станции
Полина Вачнадзе
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На протяжении месяца рыбинец скрывался от правоохранительных органовНа протяжении месяца рыбинец скрывался от правоохранительных органовФото: Игорь БУЛАТОВ
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Искали везде, а поймали в родном городе. В Рыбинске на железнодорожной станции транспортные полицейские задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске. Несмотря на довольно юный возраст, задержанному всего 22 года, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за угоны машин и хищения. За хулиганство его штрафовали регулярно.

На протяжении месяца рыбинец скрывался от правоохранительных органов. И снова ему вменяют неправомерное завладение автомобилем, сообщает пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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