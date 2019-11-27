2019-11-27T13:35:59+03:00
Общество

В Ярославле пройдет День донора

Готовых сдать кровь ждут во Дворце молодежи
Полина Вачнадзе
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Каждый участник акции может пройти обследование на ВИЧ.Каждый участник акции может пройти обследование на ВИЧ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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День донора, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет 3 декабря во Дворце молодежи в Ярославле. Сдать кровь можно с 9 утра до 12 часов.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией, возможно и временной, в Ярославле или в Ярославской области. Причем прожить здесь нужно не менее полугода.

При сдаче крови каждый участник акции может пройти обследование на ВИЧ и получить «Личную книжку донора».

Кого допустят к сдаче крови? Любого совершеннолетнего ярославеца, прошедшего медицинское обследование. Абсолютным противопоказанием к донорству является наличие таких заболеваний, как ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания. Временные противопоказания имеют различные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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