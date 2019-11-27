Под Ярославлем машина Почты России сбила пешехода

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-27T11:16:33+03:00

Водитель почтового УАЗа затормозил, но наезда избежать не удалось. ФОТО: УФПС по Ярославской области

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ДТП произошло вечером 25 ноября на трассе Ярославль-Тутаев в нескольких километрах от Тутаева. Судя по всему, мужчина перебегал дорогу в плохо освещенном месте, где не было пешеходного перехода. Водитель почтового УАЗа затормозил, но наезда избежать не удалось.

- По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, на его одежде не было светоотражающих элементов, дорогу он переходил в неположенном месте, - сообщает пресс-служба Управления ФПС Ярославской области.

Также в ведомстве отмечают, что перед выездом водитель почтовой машины прошел обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль находился в исправном состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются вес причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU