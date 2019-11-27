2019-11-27T11:31:08+03:00
Общество

Экс-глава Переславского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Он дал разрешение на строительство на земле, где строить было нельзя
Полина Вачнадзе
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Рабочие уничтожили археологический культурный слой. ФОТО: Следственное управление СКР по Ярославской областиРабочие уничтожили археологический культурный слой. ФОТО: Следственное управление СКР по Ярославской области
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61-летний бывший глава Переславского района Владимир Денисюк признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что он выдал разрешение на строительство двух домов на земле,где строить ничего нельзя. А именно – на объекте культурного наследия федерального уровня «Селище «Клещино», X-XII вв.». Во время проведения земляных и строительных работ объект был сильно поврежден – рабочие уничтожили археологический культурный слой на части территории.

- Материальный ущерб составил 2 миллиона 778 тысяч рублей. На имущество обвиняемого был наложен арест, равный сумме ущерба, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.

Экс-чиновника за совершенное им преступление приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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