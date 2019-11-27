2019-11-27T10:19:48+03:00
Происшествия

Электронная любовь: ярославна познакомилась с мужчиной, который при личной встрече украл у нее телефон

И списал деньги с карты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полициюЖенщина обнаружила пропажу и обратилась в полициюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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40-летняя жительница Дзержинского района познакомилась в соцсетях с мужчиной, а потом пригласила его в гости.

Нагостившись, малознакомый приятель пошел домой, и прихватил с собой мобильник. Чуть позже, с помощью гаджета, гость списал с карты хозяйки 18 тысяч рублей.

33-летний подозреваемый нигде не работал, жил в Мышкине, и уже был ранее судим.

– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Теперь его ждет наказание по 158 статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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