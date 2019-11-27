2019-11-27T10:11:39+03:00
Происшествия

Ярославский карманник вытащил кошелек у пассажирки в маршрутке

Но не успел выбежать из транспорта – задержали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В кошельке было больше 6 тысяч рублейВ кошельке было больше 6 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле местный карманник зашел в маршрутку, незаметно расстегнул сумку 54-летней пассажирки и украл кошелек, в котором была крупная сумма – 6 тысяч 300 рублей.

Мужчину оперативно задержали уже на выходе из автобуса. 39-летний мужчина нигде не работал, и уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Кошелек вернули расстроенной женщине, а подозреваемому придется ответить перед законом.

– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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