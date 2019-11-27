У «бронепоезда» закончился боезапас

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-27T08:20:10+03:00

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За последние семь дней наш «бронепоезд» исколесил что называется, почти всю европейскую часть КХЛ, встречаясь с очень крепкими соперниками. Мало того, что среди этих соперников не было тех, которые имеют мало шансов попасть в число счастливчиков на плей-офф, так еще главным оружием для победы в каждом матче наставник «Локомотива» Майк Пелино выбрал постоянный прессинг, который требует от его питомцев максимальных скоростей. А такая стратегия игры весьма энергозатратна.

Ничего удивительного нет в том, что на отдельный матч «бронепоезда» может не хватить, чтобы поддерживать высочайший темп. Уже в Хельсинки было заметно, что ярославцам не получилось с первых минут навязать финнам высокие скорости. Выиграть все же удалось, хоть и по буллитам. Но вот в Москве против мастеровитого «Динамо» стратегия Майка Пелино не сработала.

Опытные динамовцы сами навязали нашим парням свой прессинг и даже свои скорости. Измотанность наших изнурительным выездом позволяла не самым быстрым динамовцам оказываться быстрее ярославцев.

Именно за счет этого москвичи смогли забить шайбу в ворота Ильи Коновалова в первом периоде, когда форварда хозяев на секунду оставили без опеки. Правда, во втором периоде парни Майка Пелино точно таким же способом восстановили равенстве на табло, когда Артур Каюмов с паса Николая Коваленко, выцарапавшего шайбу в чужой зоне, щелкнул в касание.

Но это оказалось первым и последним успехом «бронепоезда». Все остальные усилия наших оказались безуспешными, тогда как динамовцы еще дважды во втором периоде в похожей манере пробили Коновалова. Причем, никаких упреков в свой адрес наш кипер не заслуживал.

Отчаянные попытки Майка Пелино мобилизовать команду на спасение игры не дали эффекта. К тому же, вновь проявилась неотработанность игровой схемы в большинстве, что и в Хельсинки было видно. Когда же за 5 минут до конца 3-го периода неосторожно сыграл клюшкой Александр Свитов в чужой зоне и получил 2 минуты, положение «бронепоезда» стало безнадежным. Снять вратаря за 2 минуты до конца – просто жест отчаяния, с наказанием в виде гола в пустые ворота.

Увы, проиграли. Но надо восстановить силы и «боезапас» и продолжать борьбу.

«Динамо»(Москва) – «Локомотив» - 4:1(1:0;2:1;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU