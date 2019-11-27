2019-11-27T08:43:55+03:00
Общество

Ярославль - на 32-м месте по качеству жизни среди городов России

Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ
Полина Вачнадзе
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При составлении ретинга учитывалось мнение горожан о различных сторонах жизни.При составлении ретинга учитывалось мнение горожан о различных сторонах жизни.Фото: Полина Вачнадзе
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Подведены итоги исследований качества жизни в городах страны. В этом году они проводились в 78 населенных пунктах, где проживает более 250 тысяч человек.

При составлении рейтинга учитывалось мнение горожан о различных сторонах жизни. Свои оценки люди давали работе полиции и служб, занятых обслуживаем, ремонтом дорог и транспорта; развитию образования и культуры; состоянию жилого фонда и благоустройству города; работе местных властей; качеству медицинского обслуживания и также общему положению дел в городе. В итоге были составлены частичные рейтинги по каждому направлению, которые стали основанием для подведения Итогового рейтинга.

Первые места заняли Казань, Грозный и Тюмень. Москва и Санкт-Петербург на пятом и шестом местах соответственно.

Ярославль в общем списке занимает 32-е место.

По качеству работы дорожной полиции и служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, наш город на 47 месте. Культуру и образование местные жители оценили так, что Ярославль оказался на 21 месте. По состоянию жилого фонда, работе системы ЖКХ и благоустройству

мы аж на 57 позиции. Уровень работы местной власти привел Ярославль на 19 место, а медицинское обслуживание - на 58. По общей оценке качества жизни город на 31 строке рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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