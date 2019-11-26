2019-11-26T17:30:20+03:00
Общество

27 ноября закроют для движения улицу Крестовую в Рыбинске

Там будут демонтировать старые опоры уличного освещения
Полина Вачнадзе
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На Крестовой будут демонтировать старые опоры уличного освещения. ФОТО: администрация РыбинскаНа Крестовой будут демонтировать старые опоры уличного освещения. ФОТО: администрация Рыбинска
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Улица Крестовая на участке от улицы Стоялой до Преображенского переулка завтра, 27 ноября, будет закрыта для движения любого транспорта. Запрет на проезд действует с 9 утра до 13 часов.

Изменится движение общественного транспорта, так что стоит заранее продумать свой маршрут.

Автобусы №1, 2, 3, 5, 10, 18Т, 33Т, 107, 108, 109 и 114 будут ездить от улицы Герцина по Бульварной улице, Преображенскому переулку, Крестовой и обратно тем же маршрутом.

Изменится путь и автобуса №25. Он пойдет от улицы Герцина по Бульварной, Преображенскому переулку, Крестовой и обратно своим маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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