В Ярославле третью неделю ищут пропавшую женщину
Елена Позднякова ушла из дома 11 ноября и пропала
Ориентировка ЯрСпас
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В Ярославле продолжаются поиски Елены Поздняковой. 49-летняя женщина ушла из дома 11 ноября и исчезла. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Елене на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные, прямые, носит «каре», цвет глаз карий.
Женщина была одета в красную куртку по колено с капюшоном, черные штаны и сапоги, при себе имела черную сумку.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей или видели ее поле 11 ноября, сообщите в полицию или обратитесь к волонтерам по номеру: 89109640838
ИСТОЧНИК KP.RU