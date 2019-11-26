В Ярославле третью неделю ищут пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-26T17:07:39+03:00

Елена Позднякова ушла из дома 11 ноября и пропала

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В Ярославле продолжаются поиски Елены Поздняковой. 49-летняя женщина ушла из дома 11 ноября и исчезла. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Елене на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные, прямые, носит «каре», цвет глаз карий.

Женщина была одета в красную куртку по колено с капюшоном, черные штаны и сапоги, при себе имела черную сумку.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей или видели ее поле 11 ноября, сообщите в полицию или обратитесь к волонтерам по номеру: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU