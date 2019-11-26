Ярославские активисты составили список претензий к ремонту на Республиканской. Он впечатляет

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-26T16:34:59+03:00

Общественность требует, чтобы власти несли ответственность за халтуру Фото: Мэрия Ярославля

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Ярославские дорожные активисты составили список претензий к ремонту на улице Республиканской. По их словам, вся улица – один сплошной дефект.

- Улица в таком состоянии не может считаться безопасной и качественной, соответствующей целевым показателям проекта БКАД. – написал в группе «Дороги Ярославля» Евгений Жаворонков. – Ответственность за происходящее должна быть личной, пофамильной. Именно этот вопрос важно обсудить 28-го числа в ДГХ, все остальные смысла уже не имеют.

Итак, предоставляем вашему вниманию весь список:

Проезжая часть

Стыки между основным полотном и заездами сделаны некачественно, видны выбоины, крошатся уже сейчас.

Со слов самого подрядчика, на всем протяжении улицы 22 ненормативных люка. Все они требуют исправления, до этого проезжая часть не может считаться нормативной.

Люк около «Теоремы» спрятан под строительный блок, асфальтовое покрытие отсутствует.

На новом бортовом камне сколы. Некачественные стыки. Занижения у переходов выполнены некачественно, не соблюдается нужный уровень относительно покрытия. Геометрия требует проверки и исправления.

Ливневки Забиты строительным мусором. Находятся выше уровня воды, уровень относительно покрытия не соблюдается.

На перекрестках стертая и/или отсутствующая «зебра». На участках от ул. Свободы до набережной и от ЦНТИ до путепровода разметки нет. У «Серого дома» отсутствует разметка парковки.

Вырубки не заделаны.

ТРОТУАРЫ

Плитка Уложена некачественно, волнами, уступами. В нескольких местах отсутствует. В нескольких местах не соблюдается уровень относительно крышек колодцев и покрытия вокруг.

Во многих местах тротуарный бордюр вплотную к стволам — деревья могут погибнуть. В соответствии с рекомендациями квадрат плиточного мощения должен быть на расстоянии 30-60 см от ствола.

Сопряжения тротуаров не сделаны. Строящийся тротуар напротив Родины не пристыкован к существующему.

Крышка люка - Неприемлемое решение в виде самодельного металлического листа с ручкой.

На островках между парковочными карманами около ТЮЗа отсутствует покрытие.

ГАЗОНЫ

Грунт отсутствует, посев газонных трав не сделан.

ОПОРЫ И ЗНАКИ

Светофорные опоры на перекрестке установлены пустые, непонятного назначения.

В местах установки опор выломана плитка, покрытие аккуратно не восстановлено. Знаки закреплены криво. Отсутствуют знаки пешеходного перехода.

ЭЛЕКТРИКА

Светящаяся плитка не подключена, из тротуара торчат провода. Расположение самих плиток вызывает вопросы.

ОСТАНОВКИ

Остановочный павильон собран наспех, саморезы не вкручены до конца, хомуты не подрезаны, освещение не подключено, наклейки производителя не сняты.

РАЗНОЕ

Строительный мусор не вывезен.

ИСТОЧНИК KP.RU