2019-11-26T16:27:48+03:00
Общество

В Ярославской области модернизируют пять школ

Все работы закончатся к новому учебному году
Полина Вачнадзе
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Каждой из пилотных школ будет выделено по миллиону рублей. ФОТО: правительство Ярославской областиКаждой из пилотных школ будет выделено по миллиону рублей. ФОТО: правительство Ярославской области
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В школе №7 Ярославля сделают уличную спортивную площадку, а в школе №49 - модернизируют столовую. В учебном учреждении №81 обустроят холл на третьем этаже. В Рыбинске в школе №23 запланирован ремонт помещения, где расположены актовый зал и

столовая, а в 30-ой - установят тренажерный зал на улице. Именно за эти проекты проголосовали ученики образовательных учреждений в рамках проекта "Решаем вместе!".

В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации, причем работа будет идти совместно со старшеклассниками - авторами инициатив, получивших поддержку, и департаментом образования. Каждой из пилотных школ выделят по миллиону

рублей. Если после реализации проекта деньги останутся, но они пойдут на финансирование других предложений, набравших меньше голосов.

Все работы должны завершиться до 1 сентября следующего года, а если появится такая возможность - то и до конца текущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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