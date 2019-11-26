В Ярославской области модернизируют пять школ

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-26T16:27:48+03:00

Каждой из пилотных школ будет выделено по миллиону рублей. ФОТО: правительство Ярославской области

Все работы закончатся к новому учебному году

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В школе №7 Ярославля сделают уличную спортивную площадку, а в школе №49 - модернизируют столовую. В учебном учреждении №81 обустроят холл на третьем этаже. В Рыбинске в школе №23 запланирован ремонт помещения, где расположены актовый зал и

столовая, а в 30-ой - установят тренажерный зал на улице. Именно за эти проекты проголосовали ученики образовательных учреждений в рамках проекта "Решаем вместе!".

В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации, причем работа будет идти совместно со старшеклассниками - авторами инициатив, получивших поддержку, и департаментом образования. Каждой из пилотных школ выделят по миллиону

рублей. Если после реализации проекта деньги останутся, но они пойдут на финансирование других предложений, набравших меньше голосов.

Все работы должны завершиться до 1 сентября следующего года, а если появится такая возможность - то и до конца текущего.

ИСТОЧНИК KP.RU