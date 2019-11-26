Стали известны имена победителей конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-26T16:11:17+03:00

Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей

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21 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. В этом году характерной чертой конкурса стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей стали:

«Инновационный проект»:

Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности;

Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.

«Локальный проект»:

Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские.

«Диджитал»:

Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!»;

Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

Наш город на конкурсе представляли ярославцы Кирилл Басаев и Арина Гусева. Их проекты, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, не дошли до финала

ИСТОЧНИК KP.RU