2019-11-26T15:23:33+03:00
Происшествия

Бывший директор департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова задержана

Ее подозревают в присвоении и растрате
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Елена Скоробогатова/vk.comФото: Елена Скоробогатова/vk.com
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По подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей задержана Елена Скоробогатова, бывший директор регионального департамента государственного жилищного надзора. На нее заведено уголовное дело.

По данным следствия, Елена Скоробогатова устроила на работу в госжилнадзор своего знакомого. С апреля 2017 года по июль текущего мужчина получал зарплату, фактически не работая. За это время на счет мужчины накапало около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

- Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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