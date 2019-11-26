Бывший директор департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова задержана
По подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей задержана Елена Скоробогатова, бывший директор регионального департамента государственного жилищного надзора. На нее заведено уголовное дело.
По данным следствия, Елена Скоробогатова устроила на работу в госжилнадзор своего знакомого. С апреля 2017 года по июль текущего мужчина получал зарплату, фактически не работая. За это время на счет мужчины накапало около 1 миллиона 100 тысяч рублей.
- Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU