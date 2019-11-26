В Ярославской области собираются открыть первый православный детский сад

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-26T13:52:11+03:00

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Об этой инициативе сообщила пресс-служба Ярославской епархии. Первый в регионе православный детский садик хотят открыть в поселке Семибратово Ростовского района при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона.

Детский сад разместят в здании бывшего детского дома, который сейчас закрыт. В самое ближайшее время здесь отремонтируют кухню, столовую, игровые комнаты и другие помещения. Также нужно закупить оборудование и мебель. Все работы ведутся при поддержке

Благотворительного фонда "Ростов Православный".

- Предполагаемый режим работы сада дневной, с пятидневной рабочей неделей, - сообщает пресс-служба Епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU