2019-11-26T13:52:11+03:00
Общество

В Ярославской области собираются открыть первый православный детский сад

Он будет в здании бывшего детского дома поселка Семибратово
Полина Вачнадзе
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ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии/пресс-служба ФондаФОТО: пресс-служба Ярославской епархии/пресс-служба Фонда
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Об этой инициативе сообщила пресс-служба Ярославской епархии. Первый в регионе православный детский садик хотят открыть в поселке Семибратово Ростовского района при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона.

Детский сад разместят в здании бывшего детского дома, который сейчас закрыт. В самое ближайшее время здесь отремонтируют кухню, столовую, игровые комнаты и другие помещения. Также нужно закупить оборудование и мебель. Все работы ведутся при поддержке

Благотворительного фонда "Ростов Православный".

- Предполагаемый режим работы сада дневной, с пятидневной рабочей неделей, - сообщает пресс-служба Епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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