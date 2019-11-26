На улице Терешковой в Ярославле ограничат остановку машин
27 ноября с 9.00 запрещено парковаться с четной стороны улицы Терешковой, сообщает мэрия Ярославля. Там будут установлены временные дорожные знаки "Остановка запрещена". Ограничения вводятся из-за уборки улицы и будут действовать до тех пор, пока благоустройство не завершится.
Поэтому лучше не рисковать и соблюдать правила остановки и стоянки, чем потом разыскивать свою машину и платить штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, вчера на общегородском совещании в мэрии сообщили, что зимой на время уборки снега, в центральной части Ярославля периодически будут вводиться ограничения на парковку машин.
ИСТОЧНИК KP.RU