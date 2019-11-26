2019-11-26T13:23:48+03:00
Общество

На улице Терешковой в Ярославле ограничат остановку машин

Завтра там лучше не парковаться, эвакуатор не дремлет
Полина Вачнадзе
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Зимой в Ярославле периодически будет вводиться ограничение на парковку машин.Зимой в Ярославле периодически будет вводиться ограничение на парковку машин.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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27 ноября с 9.00 запрещено парковаться с четной стороны улицы Терешковой, сообщает мэрия Ярославля. Там будут установлены временные дорожные знаки "Остановка запрещена". Ограничения вводятся из-за уборки улицы и будут действовать до тех пор, пока благоустройство не завершится.

Поэтому лучше не рисковать и соблюдать правила остановки и стоянки, чем потом разыскивать свою машину и платить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, вчера на общегородском совещании в мэрии сообщили, что зимой на время уборки снега, в центральной части Ярославля периодически будут вводиться ограничения на парковку машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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