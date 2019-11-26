2019-11-26T13:07:34+03:00
Происшествия

В Брагино пьяные мужчины пытались разнять пьяных женщин и подрались. Закончилось поножовщиной

Одна из дерущихся взяла таймаут, сходила за ножом и пырнула обидчика своего кавалера
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина сбегала домой за ножом, а они все не унималисьЖенщина сбегала домой за ножом, а они все не унималисьФото: Роман РЫЖИКОВ
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Картина маслом: Брагино, серые многоэтажки, двор, дерутся пьяные женщины. Их пытаются разнять пьяные мужчины. На дворе апрель, пахнет весной…

35-летняя жительница Дзержинского района со своим кавалером после распития спиртных напитков решила устроить променад . Во дворе дома они встретили знакомую пару. Пьяные женщины начали о чем-то спорить, завязалась драка. Тогда их спутники попытались растащить своих дам по разным углам, но в процессе начали драться друг с другом. Увидев, что ее суженого бьют, наша героиня бросилась домой за кухонным ножом, вернулась и всадила столовый прибор в спину обидчика.

- В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, а именно колото-резаная рана в поясничной области слева, проникающая в брюшную полость, а также внутрибрюшное кровоизлияние. – говорят в прокуратуре.

Протрезвев и осознав, что же она наделала, женщина стала очень активно сотрудничать со следствием. Поэтому, а еще потому, что у нее есть малолетний ребенок, ее осудили лишь на четыре года условно. Кроме того, ей придется оплатить лечение приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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