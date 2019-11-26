Ярославцы завоевали четыре медали на первенстве мира по всестилевому карате

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-26T13:03:22+03:00

В Ярославской области всестилевым карате сейчас занимается около 1300 ребят. ФОТО: правительство Ярославской области

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Первенство мира по всестилевому карате проходило в Москве с 21 по 25 ноября. За победу в прямом смысле этого слова боролись более 1500 атлетов из 36 стран мира. Ярославцы честно завоевали четыре медали в этих сложных поединках.

12-летняя Варвара Георгиева одержала уверенную победу в четырех схватках в дисциплине "кумите". Но в финальном поединке не смогла одолеть соперницу из Брянска. И как итог - второе место. Владислав Белов, член сборной России по всестилевому карате, в этой

дисциплине взял бронзу.

Валерий Григорьев и Арина Тихонова в дисциплине "средства защиты ката с оружием" заняли первые места.

В Ярославской области всестилевым карате сейчас занимается около 1300 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU