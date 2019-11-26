Срыв поездки в Сирию заставил жителя Рыбинска погасить долг по алиментам

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-26T12:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Долг по алиментам имел, но в Сирию собрался. Рыбинец задолжал большую сумму по алиментам, но отдавать деньги родной дочери не спешил. Приставы не раз напоминали о долге, уведомляли о возбуждении исполнительного производства, требовали явиться на прием - все зря! Денег у горе-отца не было. Зато они нашлись на билет в Сирию, куда папаша собрался.

Билет-то он приобрел, но получил от приставов постановление о временном ограничении на выезд из России. И только тогда мужчина осознал, что своего ребенка содержать нужно, хотя, скорее, понял, что поездка может и не состояться. Рыбинец заплатил все, что был должен.

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области рекомендует жителям региона перед покупкой путевок удостовериться в отсутствии неоплаченных задолженностей, которые могут стать препятствием на пути к долгожданному

отпуску, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU