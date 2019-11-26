2019-11-26T12:29:11+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП на Суздальском шоссе

Полиция проводит проверку
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЯрославльLive/vk.comФото: ЯрославльLive/vk.com
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В понедельник, 25 ноября, около 15:20 в Ярославле насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на Суздальском шоссе. За рулем «Ауди А6» находился 25-летний молодой человек. Ему под колеса выскочил 34-летний мужчина в оранжевой накидке. Он появился на дороге так внезапно, что столкновения избежать было невозможно. Пешеход подлетел в воздух и рухнул замертво в нескольких метрах от места аварии. Молодой водитель выбежал на дорогу в надежде, что мужчине можно помочь, но, к сожалению, было уже поздно.

ДТП попало на камеры уличного наблюдения. На записи видно, как мужчина неуверенной походкой идет вдоль дороги и начинает переходить ее, когда машины находятся в зоне видимости. Так же очевидно, что пешеходного перехода в месте, где мужчина решил пересечь проезжую часть, нет.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Только специалисты смогут установить, кто виноват в аварии.

(18+)Смертельное ДТП на Суздальском шоссе в Ярославле 25 ноября 2019.Группа ВКонтакте Жесть Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU

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