На Пятерке пьяный ярославец влез в магазин за добавкой
На улице Чкалова в Ярославле запоздалый посетитель решил проникнуть в закрытый магазин за добавкой спиртного. 42-летний мужчина отжал дверь, влез внутрь, набрал выпивки на пять тысяч рублей и хотел уже уходить, но на улице его встретили полицейские. Алкоголь у него изъяли.
Выпивоха оказался безработным, ранее неоднократно судимым. На него завели новое уголовное дело по статье «Кража».
Надо сказать, что алкоголь очень часто толкает людей на преступления. К несчастью, многие из них необратимы. Так. в Рыбинском районе задержали 29-летнего мужчину, который зверски убил своего соседа. Начиналось все с безобидного застолья.
ИСТОЧНИК KP.RU