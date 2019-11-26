На Пятерке пьяный ярославец влез в магазин за добавкой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-26T11:52:58+03:00

Мужчине показалось мало выпитого, и он решил пойти на кражу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На улице Чкалова в Ярославле запоздалый посетитель решил проникнуть в закрытый магазин за добавкой спиртного. 42-летний мужчина отжал дверь, влез внутрь, набрал выпивки на пять тысяч рублей и хотел уже уходить, но на улице его встретили полицейские. Алкоголь у него изъяли.

Выпивоха оказался безработным, ранее неоднократно судимым. На него завели новое уголовное дело по статье «Кража».

Надо сказать, что алкоголь очень часто толкает людей на преступления. К несчастью, многие из них необратимы. Так. в Рыбинском районе задержали 29-летнего мужчину, который зверски убил своего соседа. Начиналось все с безобидного застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU