2019-11-26T11:20:21+03:00
Происшествия

Спустил деньги в унитаз: у переславца украли 145 тысяч рублей из заначки в туалете коммуналки

Подозреваемый безработный нашел деньги и пожил красиво
Роман РЫЖИКОВ
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Не лучшее место для хранения денегНе лучшее место для хранения денегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одному Богу известно, что происходило в голове 32-летнего переславца, когда он решил спрятать 145 тысяч рублей в туалете коммуналки. Зато можно представить наверняка, что происходило в его голове в тот момент, когда он понял, что деньги исчезли.

32-летний провинциал обратился в полицию в надежде, что правоохранители помогут вернуть хотя бы часть его заначки. Подозреваемого быстро нашли. Так же быстро, как тратятся чужие деньги. 47-летний безработный сосед безропотно признался, что пропил и проел все 145 тысяч!

Вероятнее всего, мужчина будет отбывать наказание за решеткой – на него завели уголовное дело по статье «Кража». А вот пострадавший за свою преступную халатность наказал себя сам. С таким же успехом мог просто спустить деньги в унитаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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