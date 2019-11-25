Отец из Рыбинска имел три квартиры, но не платил ребенку алименты
В Рыбинске отец не платил своему ребенку алименты. На его счетах не было денег, и он нигде официально не работал. Судебным приставам удалось выяснить, что у должника в собственности есть три квартиры. В какой-то момент он решил продать недвижимость, но столкнулся с проблемами: на квартиры наложили запрет на регистрационные действия.
– Задуматься об уплате алиментов нерадивому отцу пришлось из-за невозможности оформления сделки по договору купли-продажи, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Тогда рыбинец быстро нашел 80 тысяч рублей и перевел их своему ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU