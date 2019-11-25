2019-11-25T22:16:56+03:00
Общество

Отец из Рыбинска имел три квартиры, но не платил ребенку алименты

Он спохватился после того, как узнал, что недвижимость арестовали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске отец не платил своему ребенку алименты. На его счетах не было денег, и он нигде официально не работал. Судебным приставам удалось выяснить, что у должника в собственности есть три квартиры. В какой-то момент он решил продать недвижимость, но столкнулся с проблемами: на квартиры наложили запрет на регистрационные действия.

– Задуматься об уплате алиментов нерадивому отцу пришлось из-за невозможности оформления сделки по договору купли-продажи, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Тогда рыбинец быстро нашел 80 тысяч рублей и перевел их своему ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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