Четыре здания в Ярославле и Переславле-Зелесском признаны памятниками культурного наследия
В Ярославской области четыре исторических здания признаны памятниками культурного наследия. Одно из зданий - Дом специалистов бумагопрядильной мануфактуры Борисовских в Переславле-Залесском.
- Остальные три - в областном центре, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Это главный дом и южный флигель усадьбы Холщевниковых и корпус мотальный Ярославской Большой мануфактуры.
Стоит отметить, что строительство всех зданий велось в период с 18 по 19 век. Из-за этого дома обладают характерными конструктивными и декоративными особенностями.
ИСТОЧНИК KP.RU