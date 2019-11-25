Четыре здания в Ярославле и Переславле-Зелесском признаны памятниками культурного наследия

25 Нояб. 18:00 2019-11-25T18:00:52+03:00

Все здания обладают характерными конструктивными и декоративными особенностями. Фото: Правительство Ярославской области

Каждое из этих исторических зданий было построено в период с 18 по 19 век

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В Ярославской области четыре исторических здания признаны памятниками культурного наследия. Одно из зданий - Дом специалистов бумагопрядильной мануфактуры Борисовских в Переславле-Залесском.

- Остальные три - в областном центре, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Это главный дом и южный флигель усадьбы Холщевниковых и корпус мотальный Ярославской Большой мануфактуры.

Стоит отметить, что строительство всех зданий велось в период с 18 по 19 век. Из-за этого дома обладают характерными конструктивными и декоративными особенностями.

ИСТОЧНИК KP.RU