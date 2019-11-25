2019-11-25T17:29:10+03:00
Происшествия

20 ножевых за долг в пять тысяч: под Ярославлем мужчина убил односельчанина и на тачке увез в соседний огород

29-летнего жителя Рыбинского района задержали
Роман РЫЖИКОВ
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Решается вопрос о заключении убийцы под стражуРешается вопрос о заключении убийцы под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В деревне Ермаково Рыбинского района произошло жестокое убийство. 21 ноября возле одного из домов местные жители обнаружили тело 39-летнего односельчанина. Мужчину убили очень жестоко: специалисты насчитали не меньше 20 ножевых ранений.

Оказалось, мужчину лишили жизни из-за денег. Накануне ночью погибший выпивал в гостях у 29-летнего знакомого, которому был должен пять тысяч рублей. Во время застолья возникла ссора, и хозяин дома схватил сразу два ножа и начал убивать гостя. Окровавленное тело преступник вынес из дома и на садовой тачке увез в огород потерпевшего, где и бросил.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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