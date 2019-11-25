Ярославна отсудила у мэрии 120 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

25 Нояб. 17:22 2019-11-25T17:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру обратилась 50-летняя жительница Дзержинского района. Женщина, инвалид 2 группы, в марте этого года упала на улице, да так сильно, что почти два месяца провела в больнице. Шла она по тротуару на улице Труфанова и поскользнулась на наледи. При падении ударилась обеими руками, получила оскольчатые внутрисуставные переломы лучевой кости со смещением правого и левого лучезапястных суставов.

- Проверка установила, что нарушались правила благоустройства территории Ярославля, качественная уборка тротуара не была произведена. Заявительница в связи с полученной травмой испытали сильный стресс, не могла самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту, - пояснила старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.

По итогам проверки прокуратура района направила исковое заявление о взыскании с мэрии компенсации в 200 тысяч рублей. Суд счет требования обоснованными, но размер компенсации снизил до 120 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU