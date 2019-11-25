«Переживет всех нас» В Рыбинске завершилась реставрация мостика в Карякинском парке

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-25T16:57:01+03:00

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Реставрация мостика началась в августе этого года. Сначала собирались демонтировать строение, но с этим не согласилось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

- Все участники процесса друг друга услышали. Говорить о том, что это тот мостик, который был, я бы, наверное, не стал. Но это вторая жизнь мостика, который теперь переживет всех на си будет служить украшением Карякинского парка, - сказал член Совета ВООПИиК Николай Лосев.

За свою историю мостик пережил три реконструкции. К моменту последней реставрации он представлял из себя конструкцию с фрагментами силикатного кирпича на цементном растворе. Были сделаны железобетонные обоймы, к нему вели ступени. В первоначальном варианте 1903 года все эти элементы отсутствовали, а по снимкам видно, что к мостику ведет пологий подъем. При реконструкции постарались придать памятнику первозданный вид,

- Это еще один штрих к ансамблю восстановленного Карякинского сада, где элементы новизны сохраняют дух Рыбинска, каким он был во времена купечества. Характер саду придает именно мостик: ажурный, летящий, рассказывающий, заставляющий размышлять об истории города. Мы потратили много сил и времени на восстановление любимого горожанами сада, сберегли его для будущих поколений, - сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Глава города подчеркнул, что подрядная организация выполнила работы с хорошим качеством и сохранила все параметры того мостика, который видели горожане в начале 20 века.

Следующим шагом станет восстановление фонтана. Также ведутся переговоры с областью о передаче городу здания Карякинского училища, где сейчас находится туберкулезный диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU