На Суздальском шоссе в Ярославле иномарка насмерть сбила дорожного работника

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-25T16:45:27+03:00

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Очевидцы сообщают, что на Суздальском шоссе произошла страшная авария: «АУДИ А6» или «А8» сбила одного из уборщиков, которые следят за чистотой вдоль дороги. Судя по повреждениям, которые получила иномарка после столкновения с человеком, скорость была приличная: у машины смято лобовое стекло и крыша. Неподалеку от автомобиля лежит тело.

В УМВД подтвердили, что произошла авария с летальным исходом. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU