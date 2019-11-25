На Суздальском шоссе в Ярославле иномарка насмерть сбила дорожного работника
Очевидцы сообщают, что машина сильно разбита, а тело лежит неподалеку
Пешеход погиб на местеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очевидцы сообщают, что на Суздальском шоссе произошла страшная авария: «АУДИ А6» или «А8» сбила одного из уборщиков, которые следят за чистотой вдоль дороги. Судя по повреждениям, которые получила иномарка после столкновения с человеком, скорость была приличная: у машины смято лобовое стекло и крыша. Неподалеку от автомобиля лежит тело.
В УМВД подтвердили, что произошла авария с летальным исходом. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU