Ярославские спасатели и аэролодка «Пиранья» следят за тем, чтобы никто не выходил на тонкий лед
На реках Ярославля начинается ледостав. Лед еще очень тонкий, и не может выдержать вес человека, а за 5-7 минут организм сильно переохлаждается.
В связи с этим спасатели патрулируют опасные места и выставляют запрещающие знаки. На прошлой неделе они появились в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах. Всего на ярославских берегах появилось 18 знаков.
В районе Центрального пляжа спасатели начали ежедневное дежурство. На посту имеются спасательные круги, жилеты и концы Александрова, а также средства оказания первой помощи при переохлаждении и обморожении и аэролодка «Пиранья».
ИСТОЧНИК KP.RU