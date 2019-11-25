Ярославские спасатели и аэролодка «Пиранья» следят за тем, чтобы никто не выходил на тонкий лед

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-25T16:14:51+03:00

Знаки уже появились в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах Фото: Мэрия Ярославля

Для этого на берегах установили запрещающие знаки

Изменить размер текста: A A

На реках Ярославля начинается ледостав. Лед еще очень тонкий, и не может выдержать вес человека, а за 5-7 минут организм сильно переохлаждается.

В связи с этим спасатели патрулируют опасные места и выставляют запрещающие знаки. На прошлой неделе они появились в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах. Всего на ярославских берегах появилось 18 знаков.

В районе Центрального пляжа спасатели начали ежедневное дежурство. На посту имеются спасательные круги, жилеты и концы Александрова, а также средства оказания первой помощи при переохлаждении и обморожении и аэролодка «Пиранья».

ИСТОЧНИК KP.RU