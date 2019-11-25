2019-11-25T16:07:04+03:00
Общество

В Рыбинске пенсионер в течение двух часов не выпускал из квартиры сотрудниц почты

Вызволяли их полицейские и сотрудники МЧС
Полина Вачнадзе
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Деньги в сохранности. Инцидент не отразился на клиентах. ФОТО: пресс-служба УФПС Ярославской областиДеньги в сохранности. Инцидент не отразился на клиентах. ФОТО: пресс-служба УФПС Ярославской области
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ЧП произошло в Рыбинске в пятницу, 22 ноября, в доме на улице Фурманова. Две сотрудницы почты принесли пенсию пожилому мужчине, отдали ему деньги, а вот покинуть его дом не смогли. Пенсионер запер дверь и потребовал, чтобы почтальоны позвонили своему руководству и руководству страны. Как оказалось, дедушка был недоволен пенсионной реформой, к почте РФ при этом он никаких претензий не имел.

Почтальоны позвонили, но только в полицию. Но и полицейским пенсионер не спешил открывать дверь, тогда пришлось обращаться к спасателям. Те при помощи специнструмента вскрыли дверь и только тогда заложницы ситуации смогли покинуть квартиру.

К счастью, в этом инциденте никто не пострадал: ни почтальоны, ни пенсионер. Целью его было не ограбление, на женщин он ни коим образом не покушался.

- Деньги в сохранности. Инцидент не отразился на клиентах – все выплаты были доставлены в срок и в полном объеме. Филиал оказывал максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего, - сказали в пресс-службе УФПС Ярославской области.

А пожилому пенсионеру ближайшее время, судя по всему, придется провести в медицинском учреждении. Как оказалось, он состоит на учете в психдиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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